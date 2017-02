Ik hou van jou en blijf je eeuwig trouw. Dat denk je toch meestal als je de liefde van je leven hebt gevonden, maar zo makkelijk is dat nog niet.Meer Ik hou van jou en blijf je eeuwig trouw. Dat denk je toch meestal als je de liefde van je leven hebt gevonden, maar zo makkelijk is dat nog niet. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 25 en 30 procent van de Nederlanders vreemdgaat. Als je vermoedt dat je partner vreemdgaat kun je de privé-detectives Martijn en Bas inschakelen. Zij hebben een dagtaak aan het schaduwen van vreemdgangers. Toch is de verleiding soms moeilijk te weerstaan zo weet Marith. Zij is meerder keren vreemdgegaan maar zweert nu bij een monogame relatie. Zou jij wraak nemen als je bedrogen was? En wat als je zelf het slachtoffer van wraak wordt? De meest moderne vorm is wraakporno, een Nederlands bedrijf is wereldwijd bezig om wraakporno op het internet op te sporen en te verwijderen. Slachtoffer Francien weet wat dit met je leven kan doen.Minder