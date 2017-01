Word je aantrekkelijk geboren of kan je de natuur een handje helpen?Meer Word je aantrekkelijk geboren of kan je de natuur een handje helpen? Versiercoaches Daan van Ram en Arnoud van Veen helpen mannen die niet zoveel geluk in de liefde hebben om woest aantrekkelijke testosteronbommen te worden. Wetenschapsjournalist en liefdesspecialist Mark Mieras legt aan de hand van een aantal experimenten uit hoe aantrekkingskracht werkt. Ingewikkelder wordt aantrekkingskracht als je geen enkele ervaring hebt met het andere geslacht. Marion van der Stad is intimiteitscoach, zij maakt intimiteit en vrijen tot in detail bespreekbaar en helpt maagden stap voor stap van hun angsten en seksuele vooroordelen af. Lauren volgt Hylke, een 25-jarige maagd, in dit proces.Minder