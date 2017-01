De jeugd van een genie

Jeroen Krabbé begint zijn reis in Malaga, de geboortestad van Pablo Picasso. Pablo's fascinatie voor het stierenvechten resulteert in een aantal bijzondere jeugdwerken.Meer Jeroen Krabbé begint zijn reis in Malaga, de geboortestad van Pablo Picasso. Pablo's fascinatie voor het stierenvechten resulteert in een aantal bijzondere jeugdwerken. De Spaanse stier en het brute geweld zullen de rest van zijn leven een belangrijke rol in zijn werk blijven spelen. Jeroen bezoekt het eerste grote meesterwerk van Picasso dat nu in het Picasso Museum Barcelona hangt. Hij maakte het werk na de dood van zijn zevenjarige zusje Conchita. Ook deze heftige ervaring in zijn jeugd blijft terugkeren in zijn latere werk. Het verhaal van Picasso gaat verder in Parijs, waar hij met zijn beste vriend Casagemas de wereldtentoonstelling bezoekt. In Parijs beleeft hij in eerste instantie een armoedige en ellendige tijd, wat in zijn werken uit deze blauwe periode terug is te zien. Maar dan gloort er hoop aan de horizon. Hij verkoopt zijn eerste werken, neemt intrek in het kunstenaarscomplex Bateau Lavoir, ontmoet nieuwe vrienden en één van zijn eerste grote liefdes komt op zijn pad: Fernande Olivier.Minder