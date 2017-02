Twee vrouwen

In 1927 krijgt Picasso een affaire met de 17-jarige Marie-Thérèse Walter. Hij slaagt erin de affaire acht jaar lang voor zijn vrouw verborgen te houden, maar des te zichtbaarder is deze in zijn kunst.Meer In 1927 ontmoet Picasso de 17-jarige Marie-Thérèse Walter met wie hij een affaire krijgt. Picasso slaagt erin de affaire acht jaar lang voor zijn vrouw verborgen te houden, maar des te zichtbaarder is deze in zijn kunst. De surrealistische kunst in deze periode gaat allemaal over het lichaam van Marie-Thérèse, de seks met haar, de vakantie in Dinard. Begin jaren dertig stort Picasso zich op het beeldhouwen en ook in dit werk is het Grieks-Romeinse profiel van Marie-Therese te herkennen. Als bekend wordt dat Marie-Thérèse zwanger is van dochter Maya, strandt niet alleen Picasso's huwelijk met Olga, maar komt ook aan de affaire een einde. Picasso belandt weer in een diepe crisis. Jeroen Krabbé behandelt vanuit Frankrijk de Marie-Thérèse-werken.Minder