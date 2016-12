Knoop Gala 2016

Tijdens het Knoop Gala treden elk jaar bijzondere muzikale talenten op met een verstandelijke beperking. Samen met grote namen uit de Nederlandse muziek...Meer Tijdens het Knoop Gala treden elk jaar bijzondere muzikale talenten op met een verstandelijke beperking. Zij zingen en/of spelen zij de sterren van de hemel. Ze doen dit samen met grote namen uit de Nederlandse muziekwereld. En ook dit jaar zijn het niet de minsten; Simone Kleinsma, Frans Bauer, Kim-Lian van der Meij, Diggy Dex, JW Roy, Jamai, Ronnie Flex, Tim Knol en Heidi und die Heino's. Dit jaar is de verscheidenheid in optredens groot; van rap tot schlager en van musical tot de blues. Mede hierdoor belooft het Knoop Gala weer een unieke avond te worden. Paul de Leeuw presenteert deze bijzondere avond die plaatsvindt in Koninklijk Theater Carré te Amsterdam. Dieuwertje Blok neemt het backstage gedeelte voor haar rekening en komt met updates vanuit de Greenroom waar alle talenten zich voor hun optreden verzamelen. En een Knoop Gala is natuurlijk niet compleet zonder de inbreng van het Metropole Orkest, onder leiding van dirigent Jan Stulen.Minder