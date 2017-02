Ik lief je

Marius komt steeds meer in de knel en probeert Russische huurmoordenaars in te huren om Wally te grazen te nemen. Hugo probeert zijn relatie met Hannah te redden. Intussen heeft hij steeds minder grip op zijn dochters. Gastacteurs: Tobias Kersloot, Bodil de la Parra, Vincent van der Valk, Eric van Sauers en Dunya Khayame.