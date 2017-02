Keuringsdienst van Waarde

Je vindt ze in een lijstje of in een stolp, voor aan de muur of op tafel: dode vlinders, ter decoratie. Maar wat voor vlinder is het eigenlijk die ons interieur op moet fleuren?Meer Je vindt ze in een lijstje of in een stolp, voor aan de muur of op tafel: dode vlinders, ter decoratie. Maar wat voor vlinder is het eigenlijk die ons interieur op moet fleuren en hoe komt de vlinder aan z’n einde? De Keuringsdienst ontpopt zich als entomoloog en vliegt naar China voor een antwoord.Minder