'Aan wie denk jij met Kerst?' vraagt presentator Joris Linssen aan mensen uit het hele land. Zij komen naar Joris' Kerstboom om er een foto in te hangen van een bijzondere persoon, die zij graag in het licht willen zetten. Aan Joris Linssen vertellen zij hun vrolijke, verdrietige en ontroerende verhalen. Dit jaar staat Joris' Kerstboom niet alleen in 's-Hertogenbosch, maar voor het eerst ook in Leiden en Deventer. De grote kerstboom is een ontmoetingsplaats waar je elkaar ten huwelijk kunt vragen, een reddende engel bedanken, sorry zeggen of een hechte vriendschap bezingen. Zo groeit Joris' Kerstboom uit tot een monument van mensen van betekenis. Aan het eind van het programma wordt de grote kerstboom feestelijk in het licht gezet, en daarmee de mensen van wie er een foto in hangt. Het is één grote ontmoeting in een betoverende kerstsfeer.