Follow up familie De Best en Vlasma

Hoe gaat het nu met de familie De Best en de familie Vlasma?Meer Hoe zou het gaan met familie De Best uit het Noord-Hollandse Winkel? In de zomer van 2009 vertrokken Hans en José met hun kinderen Kelly, Amber, Marvin en Yvanka naar het Franse Gannat. Ze toverden een oude watermolen om tot een waar vakantieparadijs. Het Franse leven beviel goed. Of zoals ze het zelf verwoordden: 'suks is toch verskrikkelijk mooi'. Zeven jaar later is alles veranderd. De watermolen is niet meer en Hans en José zijn na 27 jaar huwelijk uit elkaar. Terwijl Hans met zijn nieuwe Franse vriendin aan een toekomst bouwt, bouwen José en de kinderen een nieuwe chambres d'hôtes. En we brengen opnieuw een bezoek aan familie Vlasma. Frans, Marcha en de kinderen Kenny, Amy en Megan vertrokken in 2013 naar het Spaanse Ayamonte om daar een fietsenverhuurbedrijf te beginnen. Ze konden de eindjes maar nauwelijks aan elkaar knopen. Met een hoop humor en inventiviteit lukte het ze uiteindelijk toch om van 'Bicilandia' een succes te maken. 'Hier wil ik oud worden', zei Frans tot besluit. Het loopt anders. In januari 2016 rijdt Frans met volle snelheid tegen een boom. Hij is op slag dood. Voor Marcha en de kinderen breekt een moeilijke tijd aan. Hoe moeten ze verder zonder hun partner en stiefvader? Eén ding is zeker: terug naar Nederland gaan ze niet, want in Spanje zijn ze thuis.Minder