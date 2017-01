Theo en Jolanda

Theo en Jolanda uit Emmeloord hebben een briljant plan: ze beginnen een pannenkoekenbar in Gambia.Meer Theo en Jolanda uit Emmeloord hebben een briljant plan: ze beginnen een pannenkoekenbar in Gambia. Want, iedereen houdt van pannenkoeken en pannenkoeken heb je nog niet aan de smiling coast, zo luidt hun waterdichte redenering. En zo komt het dat ze hun vijf volwassen kinderen achterlaten en met een container vol gietijzeren pannen, poedersuiker en stroop naar de badplaats Kololi vertrekken. Voor een eenmalig bedrag en een maandelijkse huur nemen ze er een oude snackbar over. Een paar dooie ratten en een defecte frituurpan krijgen ze er gratis bij. Theo en Jolanda kan het allemaal niets schelen, want zij maken zich - op z'n Gambiaans - niet langer druk om futiliteiten. Al snel wordt die positieve instelling behoorlijk op de proef gesteld. Het pannenkoekenmeel is lastig verkrijgbaar, het personeel niet altijd betrouwbaar en het toeristische Kololi tijdens het laagseizoen volkomen uitgestorven. Blijven lachen is het devies. En nu maar hopen dat ze dat gat in de markt gevonden hebben.Minder