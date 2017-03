Hij is een Zij

Nick (20) twijfelt over wel of geen penis. Hij probeert zijn frustraties daarover kwijt te raken door te kickboksen. Dat blijkt heel confronterend.Meer Mik (24) kan zich niet identificeren met vrouwen en niet met mannen. Zij is agender. Naar toilet gaan in openbare ruimten is daarom voor haar problematisch. Welke moet ze kiezen? Daarom strijdt Mik voor meer genderneutrale toiletten. Samen met Jan Kooijman opent ze de eerste genderneutrale toilet in de Stadschouwburg van Amsterdam. Eveline (35) herstelt van de geslachts veranderende operatie. Ondanks dat haar geslacht nu klopt, is ze nog niet blij met haar uiterlijk. De mannelijke kenmerken in haar gezicht maken haar onzeker. Eveline ondergaat verschillende ingrepen aan haar gezicht om er nog vrouwelijker uit te zien. Nick (20) twijfelt over wel of geen penis. Hij probeert zijn frustraties daarover kwijt te raken door te kickboksen. Dat blijkt heel confronterend. Loena (18) laat een tatoeage zetten als symbool voor het einde van haar transitie. De operaties die jarenlang haar houvast waren zijn nu achter de rug... Voor Storm (9) is het eindelijk zo ver: in meisjeskleding naar school! Een belangrijke stap, eindelijk gaat Storm volledig als meisje door het leven. Elise (28) is transgender en gelovig. In haar christelijke leefomgeving ervaart ze veel vragen en vooroordelen. Om het taboe te doorbreken vertelt ze haar persoonlijke verhaal bij een christelijke studentenvereniging. Davin (27) is klaar voor zijn laatste operatie waarbij de baarmoeder wordt verwijderd. Eén eierstok wordt ingevroren, zodat hij in de toekomst de mogelijkheid heeft om biologische kinderen te krijgen. Jan Kooijman zoekt hem op in het ziekenhuis.Minder