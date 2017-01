Aflevering 1

De verhalen van Ans van Dijk en Heleen Kuipers-Rietberg staan centraal. Twee vrouwen met twee totaal verschillende levens.Meer Ans van Dijk was een jodin, ze dook onder, maar werd na verraad door de Duitsers opgepakt en –naar eigen zeggen- gedwongen om Joden en verzetsmensen te verraden. Hierin werkte ze samen met de beruchte Sicherheitsdienst in Amsterdam. Meer dan honderd slachtoffers kwamen zo in de kampen terecht. In 1948 werd zij als enige vrouw ter dood veroordeeld. Heleen Kuipers-Rietberg, verzetsnaam ‘Tante Riek’, was een keurige getrouwde dame van 47 met vijf kinderen. Haar onwrikbare rechtvaardigheidsgevoel zorgde ervoor dat ze al vroeg in de oorlog in het verzet ging. Ze richtte de L.O. op, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, die uitgroeide tot de grootste verzetsorganisatie van Nederland. Ze werd verraden en overgebracht naar kamp Ravensbrück. Twee vrouwen, met twee totaal verschillende levens. Wat gebeurt er met je, als je een gezin hebt met kinderen, maar je besluit met je volle bewustzijn het gevaar op te zoeken? En wat voor dilemma’s had Ans van Dijk, die als jodin het vertrouwen won, maar zoveel mensen verraadde?Minder