Gerard Reeskamp

Gerard Reeskamp gaat als felle antinazi vanaf het begin van de oorlog in verzet. Hij is betrokken bij een van de grootste verzetsdaden in de oorlog, namelijk de overval op de Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden, waarbij vele verzetsmensen bevrijd werden. Reeskamp leidt een avontuurlijk bestaan met vele verzetsacties, vermommingen en dankzij een spectaculaire ontsnapping weet hij uit handen van de Duitsers te blijven. Hij maakt echter één fout: onder zijn leiding wordt een boer overvallen die dodelijk gewond raakt. Reeskamp besluit hierover te zwijgen. Na de oorlog, als hij als held wordt geëerd, gaat het fout. Hij wordt gearresteerd voor de dood van de boer, ontkent aanvankelijk, maar valt van zijn voetstuk. Het portret van een verzetsman die grootse daden verrichtte, zichzelf wellicht onaantastbaar waande, maar die in plaats van een held een verliezer werd.