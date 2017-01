Het spoor naar Auschwitz

Indringende documentaire waarin antwoord gezocht wordt op een beladen vraag: Waarom hebben de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog de spoorlijnen naar Auschwitz niet gebombardeerd?Meer Waarom hebben de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog de spoorlijnen naar Auschwitz en andere vernietigingskampen niet gebombardeerd? Hoe kon het gebeuren dat ook de gaskamers ongemoeid werden gelaten? In deze documentaire zoeken journalist Frénk van der Linden en regisseur Gisèla Mallant naar antwoorden op deze beladen historische vragen. Hoogbejaarde overlevenden van de kampen en familieleden van nazislachtoffers vragen zich tot op de dag van vandaag af waarom miljoenen werden omgebracht, zonder dat de Engelse en Amerikaanse luchtmacht de treinverbindingen probeerden weg te vagen. Ook volgens deskundigen van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Herinneringskamp Westerbork is het belangrijk dat hierover eindelijk duidelijkheid komt. Op 21 januari 2017 is het 75 jaar geleden dat nazikopstukken tijdens de Wannsee-conferentie in Berlijn besloten op welke wijze de 'Endlösung der Judenfrage' precies zou worden uitgevoerd. Interesseerde de wereld zich onvoldoende voor het lot van Joden, roma, sinti, homo's en andere slachtoffers van de nazi's? Of zijn er andere verklaringen voor het niet-ingrijpen van de geallieerden? Het was paus Franciscus die het onderwerp zomer van 2015, midden in de vluchtelingencrisis, publiekelijk aan de orde stelde. Tegen de achtergrond van de oorlog in Syrië vroeg hij zich met zoveel woorden af of we niet in herhaling vallen. Van der Linden en Mallant begonnen vervolgens aan een uitvoerig onderzoek en interviewden een groot aantal betrokkenen: Auschwitz-overlevenden, internationale tophistorici, militaire deskundigen en leidinggevenden van herinneringscentrum Kamp Westerbork en van het staatsmuseum Auschwitz-Birkenau. De documentaire belicht historische feiten waarvoor jarenlang weinig aandacht is opgebracht en maakt duidelijk dat hierin belangrijke lessen voor het heden schuilen.Minder