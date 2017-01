De arbeidsmarkt

Flexwerk of een vast contract? Steeds mensen moeten steeds vaker genoegen nemen met kortere contracten, meerdere banen en veel onzekerheid. Hoe goed is het eigenlijk gesteld met onze arbeidsmarkt?Meer In aanloop naar de landelijke verkiezingen op 15 maart een debat over de arbeidsmarkt. De werkloosheid daalt. Maar betekent dat ook dat er voor iedereen een baan is met perspectief? Vooruitzichten op een vast contract lijken steeds kleiner te worden. En mensen moeten steeds vaker genoegen nemen met kortere contracten, meerdere verschillende banen en een hoop onzekerheid. Hoe goed is het eigenlijk gesteld met onze arbeidsmarkt? En het kabinet heeft de afgelopen vier jaar vooral flexwerk gepredikt. Maar heeft dat ook goed uitgepakt? Flexwerkers, mensen met vaste contracten, werkgevers en ondernemers discussiëren met elkaar over hoe er voor iedereen gelijke kansen zijn op werk dat kan voorzien in een normaal bestaan. En onder welke voorwaarden? En wat hebben de politieke partijen bedacht hoe zij het de de komende vier jaar beter willen doen? Zijn dat goede oplossingen voor flexwerkers die het momenteel zwaar hebben?Minder