Het Is Hier Autistisch

Filemon Wesselink vermoedt al een tijd dat hij een autismespectrumstoornis heeft, een complexe en raadselachtige stoornis waar nog niet veel over bekend is. Hij gaat op zoek naar duidelijkheid.Meer Filemon Wesselink vermoedt al een tijd dat hij een autismespectrumstoornis heeft, een complexe en raadselachtige stoornis waar nog niet veel over bekend is. Om duidelijkheid te krijgen over zichzelf begint Filemon met een intensief diagnosetraject. Ook bezoekt hij een autistische savant met een fenomenaal muzikaal talent. Hij gaat langs bij een jongen met een fascinatie voor knikkers die eigenhandig de meest spectaculaire knikkerbanen bouwt. Hij heeft een ontmoeting met een jongen die vanwege zijn autisme op geen enkele middelbare school terecht kan.Minder