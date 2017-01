Aflevering 1

In Gouden Jaren: Indonesië beleven, ervaren en proeven Ben Cramer, Johnny Rep, Laurens van Rooyen, Noraly Beyer, Sandra Reemer, Carry Tefsen, Willeke van Ammelrooy en Penney de Jager vanuit een traditioneel onder... Na een vermoeiende reis komt de groep aan in Yogyakarta. Ze zijn zeer onder de indruk van de plek die zij de komende weken thuis gaan noemen. Tijdens een bezoek aan het door de Nederlanders gebouwde Fort Vredenburg, raakt Sandra Reemer geëmotioneerd als ze zo direct geconfronteerd wordt met de geschiedenis van haar familie. Noraly Beyer ontmoet tot haar grote verrassing een bevriende oud-collega. De begroeting is spectaculair te noemen.