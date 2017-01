Follow the money

Rechercheur Mads stuit op een mysterieus faillissement. Claudia verlaat de gevangenis en vindt werk in een coffeeshop. Daar doet een oud-collega van Ene...Meer Een klein timmerbedrijf dat onder mysterieuze omstandigheden failliet is gegaan, trekt de aandacht van frauderechercheur Mads Justesen. Hij krijgt lucht van misstanden bij een grote nationale bank. Nicky klust bij via de Zweed en Claudia vindt werk in een coffeeshop als ze na anderhalf jaar de gevangenis verlaat. Daar duikt plotseling een oud-collega van Energreen op: Knud Christensen doet haar een interessant voorstel.Minder