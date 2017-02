Guinee

Floortje is in het West-Afrikaanse Guinee; een land dat maar zelden bezocht wordt door reizigers. Het is een zeer arm land met weinig voorzieningen.Meer Floortje is in het West-Afrikaanse Guinee: een land dat maar zelden bezocht wordt door reizigers. Het is een zeer arm land met weinig voorzieningen, het ligt in een van de heftigste malaria-gebieden ter wereld en kortgeleden werd het ook nog eens geteisterd door het Ebola-virus. Toch zijn er ook mensen die zich daar op geen enkele manier door laten afschrikken en hier gaan wonen, omdat ze hun hart volgen. Zoals de Franse dierenarts Christelle Collin. Uit liefde voor dieren, woont zij in een lemen hut diep in de binnenlanden van Guinee waar zij een opvangcentrum voor chimpansees runt'. En Floortje zoekt haar daar op.Minder