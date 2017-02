Wrangel

Floortje reist naar een van de meest afgelegen plekken van het Russische Siberië: het eiland Wrangel. Een geïsoleerde uithoek in de Noordelijke IJszee waar amper mensen wonen.Meer Floortje reist naar een van de meest afgelegen plekken van het Russische Siberië: het eiland Wrangel. Een geïsoleerde uithoek in de Noordelijke IJszee waar amper mensen wonen, alleen al omdat hier het grootste deel van het jaar een extreem poolklimaat heerst. Toch heeft het eiland op sommige mensen een grote aantrekkingskracht, vooral vanwege de dieren die hier leven. Zo zijn er muskusossen, sneeuwuilen en vind je hier de grootste populatie ijsberen ter wereld. De 27-jarige Rus Gennadiy Fedorov droomde er al jaren van om hier als ranger te kunnen werken en dit jaar ging zijn droom in vervulling. Floortje zoekt hem op om te zien hoe het is om op zo'n plek te wonen.Minder