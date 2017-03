Maatsuyker

Floortje reist naar het uiterste zuiden van Australië. Vanaf Tasmanië vliegt ze naar een klein stipje in de oceaan: het eilandje Maatsuyker waar de meest zuidelijke vuurtoren van Australië staat. De enige bewoners op dit eiland zijn de Australische Robyn Mundy en haar man Gary Miller die voor een periode van een half jaar als vrijwilliger het eiland beheren. Floortje logeert bij hen om te horen hoe het is om op zo'n ruige plek, zo afgesloten van de buitenwereld te wonen. Zonder winkels, zonder internet en zonder andere mensen om je heen.