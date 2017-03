Tonga

Floortje reist naar een piepklein eilandje in de Stille Oceaan: Nomuka. Een paradijselijke plek die deel uitmaakt van het Koninkrijk Tonga. Ze logeert bij de Australische David en Tristin Sheen.Meer Floortje reist naar een piepklein eilandje in de Stille Oceaan: Nomuka. Een paradijselijke plek die deel uitmaakt van het Koninkrijk Tonga. Ze logeert bij de Australische David en Tristin Sheen die hier samen met hun twee kinderen een droombestaan leiden. Meer dan twintig jaar geleden besloten de voormalig professioneel windsurfer en zijn vrouw voor onbepaalde tijd de wereld over te zeilen. Onderweg kregen ze twee kinderen, die grotendeels op het water zijn opgegroeid. Na lange omzwervingen vonden ze een paar jaar geleden hun droomplek in de Polynesische archipel Tonga waar ze nu helemaal zelfvoorzienend wonen in een eenvoudig huisje op het strand.Minder