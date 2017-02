Zuur

Wolfs en Eva krijgen een zaak waarbij twee lijken in vaten met chemisch afval worden gevonden.Meer Wolfs en Eva krijgen een zaak waarbij twee lijken in vaten met chemisch afval worden gevonden. De lijken zijn ernstig verminkt, maar het lukt Wolfs en Eva om erachter te komen waar de jongens op de dag van hun dood gegeten hebben. Het telefoonnummer dat ze opgegeven hebben voor de reservering leidt ze naar de familie Vizee, maar hard bewijs voor hun betrokkenheid bij de moord ontbreekt. Romeo krijgt zijn tevredenheidsbetuiging van de korpsleiding. Latisha zit in het complot en zal hem naar het bureau leiden. Marion heeft echter haar bedenkingen bij Latisha als ze haar op straat ziet. Ze is heel anders gekleed dan ze gewend is. Ze ontdekt dat Latisha misschien heel andere motieven heeft bij de relatie met Romeo.Minder