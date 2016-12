Myanmar

Erica Terpstra is in Myanmar, waar ze onder andere de spectaculaire boeddhistische heiligdommen van het land bezoekt. Erica Terpstra bezoekt Myanmar, het voormalige Birma. Birma is jarenlang een militaire dictatuur geweest. Erica bezoekt de spectaculaire boeddhistische heiligdommen van het land, die vaak ronduit sprookjesachtig aandoen. Natuurlijk maakt ze ook kennis met de inwoners van dit bijzondere land. Erica is getuige van een zeer luidruchtig offerfeest voor geesten. Daarnaast bezoekt ze het Inlemeer, waar het dagelijks leven zich op het water afspeelt. Erica is daar bij een ceremonie waarin jonge jongens, verkleed als prins, een initiatie tot monnik ondergaan. Tot slot vergeet ze niet de lokale - soms zeer exotische - keuken aan een onderzoek te onderwerpen.