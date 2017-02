Zweden

Sybrand Niessen zoekt een droomhuis voor Elise en Sjoerd in Zweden. Ze zijn op zoek naar een authentiek huis van hout op het platteland.Meer De omgeving op het platteland spreekt Elise en Sjoerd aan. Er is meer ruimte, de mensen leven op het platteland minder dicht op elkaar. Ze vinden en voelen ook dat het leven in Zweden er iets rustiger aan toe gaat dan in Nederland. Hun droom is op een dag zoveel mogelijk zelfvoorzienend te kunnen leven. Ze zijn op zoek naar een authentiek huis van hout op het platteland, een soort 'Pippi Langkous-huis', met een tuin en zonder directe buren. Het zuiden van Zweden staat bekend om zijn glooiende heuvels, bezaaid met glinsterende meren en groene bossen. Sybrand bezoekt onder andere de historische plek Kalmar slott. Ook wordt er een bezoek gebracht aan de stad van politie inspecteur Kurt Wallander. Dit is de hoofdpersoon uit de boeken die schrijver Henning Mankell wereldberoemd maakte.Minder