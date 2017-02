DREAM SCHOOL

Na de confrontatie met Maarten van Rossem is de maat vol voor Eric. Lucia laat in een emotionele uitbarsting merken wat hun gedrag met haar doet. De boodschap lijkt aan te komen.Meer Na de confrontatie met Maarten van Rossem is de maat vol voor rector Eric. Net als Maarten van Rossem zelf ook benoemt, is de match tussen deze leerlingen en een docent als van Rossem niet ideaal. Maar dat geeft de leerlingen niet het recht om zich zonder respect op te stellen, vindt de rector. Hij confronteert de hele groep met hun gedrag. Lucia is het met Eric eens en in een emotionele uitbarsting laat ze de jongeren merken wat hun gedrag met haar doet. De boodschap lijkt aan te komen en de volgende dag start iedereen weer vol goede moed. Maar de intensieve lesdagen en de onderlinge spanningen beginnen hun tol te eisen en zelfs in de les van de tot nu toe zo populaire Abdelkader Benali, loopt het niet lekker en morren de leerlingen op elkaar. In de pauze daarna komt het opnieuw tot een heftige confrontatie tussen Janaicha en Prince. Lucia en Eric staan opnieuw voor moeilijke beslissingen. En terwijl ze al die ballen in de lucht moeten houden, staan er lessen van o.a bergbeklimmer Wilco van Rooijen en een excursie naar Den Haag op het programma. De jongeren krijgen daar les van minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Brahim heeft het erg moeilijk met wat zij zegt over het conflict in het Midden-Oosten en gaat vol de discussie aan.Minder