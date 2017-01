DREAM SCHOOL

De jongeren blijken geraakt te zijn door de donderpreek van Lucia. Ze doen beloftes voor de komende weken. Maar de volgende dag gaat het bij een paar gelijk al mis.Meer De jongeren blijken geraakt te zijn door de donderpreek van Lucia. Ze doen beloftes voor de komende weken. Maar de volgende dag gaat het bij een paar gelijk al mis; Demi, Brahim en Prince komen uren te laat voor de tweede les van Inez Weski in de rechtbank. De rest van de groep heeft zich dan al vol overgave in het rollenspel van advocaten en rechters gestort. Rector Eric wil stevig optreden, maar Lucia verschilt hierover van mening met hem. De dansles van choreograaf Shaker is voor een aantal leerlingen veel te heftig, de les Nederlands van schrijver Abdelkader Benali daarentegen slaat verrassend goed aan en ook Barbara Baarsma gooit hoge ogen als ze de jongeren zelf bedrijfjes laat starten. Maar als ze Shawnee na de les tot de orde roept, neemt die dat de topeconome niet in dank af. Misdaagverslaggever Peter R. de Vries neemt de jongeren mee naar de gevangenis en dat is voor sommigen behoorlijk confronterend.Minder