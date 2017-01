DREAM SCHOOL

Strafpleiter Inez Weski worstelt zich door een rumoerige les recht, voormalig spindoctor en staatssecretaris Jack de Vries heeft moeite om de discussie over Geert Wilders in bedwang te houden.Meer Strafpleiter Inez Weski worstelt zich door een rumoerige les recht, voormalig spindoctor en staatssecretaris Jack de Vries heeft moeite om de discussie over Geert Wilders in bedwang te houden, professor Heymans laat zich niet gek maken door bizarre vragen tijdens een les anatomie en een aantal jongeren probeert een loopje te nemen met kunstenaar Frank E Hollywood. Maar als Lucia de groep stevig aanpakt tijdens een boksles, tonen ze verrassend veel inzicht in hun eigen gedrag.Minder