Downtown Dinner

In Leiden gaan Damian en Nick voor hun gasten aan de slag. Terwijl ze druk bezig zijn in de keuken, brengt Gerard Joling onverwachts een bezoek aan het restaurant.Meer In Leiden gaan Damian en Nick voor hun gasten aan de slag. Terwijl ze druk bezig zijn in de keuken, brengt Gerard Joling onverwachts een bezoek aan het restaurant. Ook in De Lier en Amsterdam krijgen de deelnemers bezoek. Hoe beoordelen Edsilia Rombley en Jochem van Gelder de kwaliteit van de gerechten en de bediening?Minder