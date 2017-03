Wij houden van onze dieren

Dit zijn wij

Michiel van Erp toont in deze achtdelige documentaireserie op een aanstekelijke manier het Nederland van nu en zijn bewoners. Soms hilarisch, soms ontroerend, van upper class tot arbeidersmilieu, homo, hetero, zwart, wit: elke aflevering geeft een doorsnede van de Nederlandse samenleving. Telkens staat één gebeurtenis of onderwerp centraal waar bijna iedere Nederlander mee te maken krijgt. Van huisdieren tot trouwen, van de auto tot het schoonheidsideaal: hoe kijken de verschillende bevolkingsgroepen hier tegenaan? Wie is 'de Nederlander', wie zijn wij? Waarin verschillen we en waarin komen onze levens overeen? En wat weten we eigenlijk van elkaar?

nl