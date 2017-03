Hoe trouwt Nederland?

Michiel van Erp volgt drie bruidsparen in de aanloop naar hun grote dag. En in deze aflevering alles over trouwauto's, bruidstaarten, trouwzalen, trouwjurken, schoonouders en trouwambtenaren. Dit zijn wij staat stil bij alles wat je huwelijksdag onvergetelijk zal maken en volgt drie bruidsparen naar hun grote dag: Het Spakenburgs stel Annemarie en Danny dat versneld moet trouwen omdat de aanstaande bruid zwanger is. De Turkse Okan en Hale die zich zorgen maken of zij wel genoeg ruimte hebben voor hun 650 gasten en Britt en Sharon, die hun huwelijk in Walt Disneystijl willen vieren. Ook in deze aflevering alles over trouwauto's, bruidstaarten, trouwzalen, trouwjurken, schoonouders en trouwambtenaren.