Olivia is rechercheur in opleiding en mag als oefening een oude moordzaak bestuderen. Je ziet haar zoektocht vanaf zaterdag 11 maart op NPO 3.

Als oefening voor het nieuwe schooljaar mag Olivia een onopgeloste macabere verdrinkingszaak onderzoeken. Als ze erachter komt dat haar overleden vader destijds aan het onderzoek werkte, bijt ze zich helemaal vast in de zaak.

Ze besluit contact op te nemen met Tom Stilton, de hoofdonderzoeker van vijfentwintig jaar geleden. Hij blijkt spoorloos verdwenen zijn.

Springfloden, zoals de serie in het Zweeds heet, is gebaseerd op de boeken van Cilla en Rolf Börjlind. Zij zijn bekend van onder andere Beck en Arne Dahl. De KRO-NCRV zendt Springvloed uit in vijf delen van anderhalf uur; elke uitzending bestaat uit twee afleveringen achter elkaar. Elke uitzending is ook een week online terug te kijken.

Springvloed, vanaf zaterdag 11 maart, 20.00 uur, KRO-NCRV, NPO 3