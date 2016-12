Catherine doet een gruwelijke vondst in het tweede seizoen van Happy Valley, dat de KRO-NCRV vanaf 7 januari elke zaterdag uitzendt op NPO 2.

Catherine doet een gruwelijke vondst. De verwondingen van het slachtoffer doen sterk denken aan meerdere moorden die de afgelopen maanden zijn gepleegd. Het blijkt dat Catherine het slachtoffer kent en dat zou grote gevolgen kunnen hebben.

Catherine is een hardwerkende agente in Yorkshire. In het eerste seizoen kreeg ze te maken met Tommy Lee Royce die op vrije voeten kwam. Hij is de man die haar dochter verkrachtte, zwanger maakte en tot zelfmoord dreef. Tommy zit dan nu wel in de gevangenis, maar hij is nog steeds in de gedachten van Catherine.

Sarah Lancashire speelt Catherine en James Norton Tommy Lee Royce. Hij is ook bekend van Grantchester. Dit seizoen telt zes afleveringen van vijfenveertig minuten. Elke aflevering is na uitzending een week online te bekijken op npo.nl/detectives.

Happy Valley, vanaf zaterdag 7 januari 2017, 22.35 uur, KRO-NCRV, NPO 2