Voormalig agent Robert opent een schuiladres en moet een familie veilig zien te houden. Je ziet Safe House vanaf zaterdag 19 november bij de KRO-NCRV op NPO 2.

Als Robert wordt neergeschoten en een getuige onder zijn hoede vermoord wordt, stopt hij met zijn werk bij de politie. Hij heeft het er moeilijk mee en wil rustiger aan gaan doen. Hij en zijn vrouw Katy besluiten een gastverblijf te beginnen in het indrukwekkende natuurgebied Lake District in Engeland.

Van gastverblijf naar schuiladres

DCI Mark Maxwell, een oude vriend van Katy en de oude collega van Robert, komt bij ze langs en vraagt ze of ze het verblijf als schuiladres kunnen gebruiken voor de familie Blackwell. Ze zijn aangevallen door een onbekende man, die nu jacht op ze maakt.

Oude wonden

Deze nieuwe situatie is confronterend voor Robert, die vastberaden is deze keer zijn beschermelingen veilig te houden. Hij begint zelf ook een onderzoek naar de familie, die onderling veel geheimen blijkt te hebben. Hij ontdekt ook meer over de avond die een einde maakte aan zijn carrière als agent.

Over de serie

Safe House is geschreven door Michael Crompton, die ook een aantal afleveringen van Silent Witness schreef. Christopher Eccleston speelt Robert, Marsha Thomason zijn vrouw Katy en Paterson Joseph vertolkt de rol van Mark. Deze serie bestaat uit vier delen, die na uitzending een week online terug te kijken zijn. De serie is eerder al online vooruit te kijken geweest op npo.nl/detectives.

Safe house, vanaf zaterdag 19 november 2016, 22.35 uur, KRO-NCRV, NPO 2