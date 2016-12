Het is 1954 en kerst staat voor de deur als een bruidegom vermist raakt. Kijk de speciale aflevering van Grantchester op oudejaarsavond bij de KRO-NCRV op NPO 2!

Sydney heeft het ontzettend druk met alle festiviteiten rond Kerstmis en dat is maar goed ook, want dan heeft hij geen tijd om aan Amanda te denken. De liefde is voelbaar, maar kan een dominee een relatie hebben met een getrouwde, zwangere vrouw?

Als een huilende bruid haar verloofde als vermist komt opgeven gaan Geordie en Sydney samen op onderzoek. Uiteindelijk wordt de man vermoord gevonden, met de trouwringen in zijn mond.

Geordie herkent er meteen een onopgeloste zaak van negen jaar eerder in en hij en Sydney raken in een race tegen de klok om de moord op te lossen voor het kerst is. Het gevaar groeit, sneeuw begint te vallen en water begint te breken...