Vera lost de meest complexe misdaden op in het ruige Northumberland. Je ziet het in het zesde seizoen, vanaf 4 januari elke woensdagavond op NPO 1.

Vera neemt zich nooit een blad voor de mond. Ze is de schrik van haar team, maar heeft zelf last van spoken uit het verleden. In het rotsachtige landschap van het noorden van Engeland onderzoeken detective Vera en haar team de gruwelijkste moorden en lossen ze per aflevering de meest complexe zaken op.

Kun je niet wachten? Vanaf 28 december is Vera: Dark Road al op NPO Plus te bekijken! Na elke uitzending van Vera op tv is de volgende aflevering al online vooruit te kijken op NPO Plus.

Over de serie

De serie Vera is gebaseerd op de gelijknamige boeken van Ann Cleeves. Brenda Blethyn vertolkt de rol van Vera, haar assistent DS Aiden Healy wordt gespeeld door Kenny Doughty. Elke aflevering duurt anderhalf uur en is na uitzending een week online te kijken op npo.nl/detectives.

Vera: Dark road, woensdag 4 januari, 21.30 uur, KRO-NCRV, NPO 1

Vera: Tuesday's child, woensdag 11 januari, 21.30 uur, KRO-NCRV, NPO 1

Vera: The moth catcher, woensdag 18 januari, 21.30 uur, KRO-NCRV, NPO 1

Vera: The sea glass, woensdag 25 januari, 21.30 uur, KRO-NCRV, NPO 1

Klik hier om Vera vanaf 28 december vooruit te kijken.