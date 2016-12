De twee detectives Janet Scott en Rachel Bailey komen weer in actie in het vijfde seizoen van Scott & Bailey, vanaf 27 december online op npo.nl/detectives.

Voor de KRO-NCRV het nieuwe seizoen van Scott & Bailey op tv uitzend, is het al online te bekijken op npo.nl/detectives. Rachel is na een jaar in Londen weer terug in Manchester. Ze wordt meteen op de jacht op een seriemoordenaar gezet, die bij elke moord een aanwijzing achterlaat.

Ze geeft weer leiding aan het team, maar dat wekt al snel irritatie op bij haar medewerkers. Ze zoekt steun bij Janet, maar die krijgt te maken met een familiecrisis.

Dit vijfde seizoen bestaat uit drie afleveringen, die vanaf 27 december om de week online komen. De afleveringen worden ook op tv uitgezonden, maar het is nog niet bekend wanneer.

Scott & Bailey: Ghost, online tussen 27-12 16.00 uur en 10-01 16.00 uur

Scott & Bailey: Nobody's fool, online tussen 10-01 16.00 uur en 24-01 16.00 uur

Scott & Bailey: Change, online tussen 24-01 16.00 uur en 07-02 16.00 uur