Al twintig jaar wordt Midsomer geteisterd door moordenaars. DCI Barnaby spoort ze op met zijn nieuwe assistent DSI Winter. Je ziet het vanaf 1 maart op NPO 1.

Al twintig jaar is Midsomer Murders al in productie en zijn er al meer dan 300 niet-natuurlijke doden gevallen in de detectiveserie. Het speelt zich af in een dunbevolkt gebied in Engeland en het grootste mysterie is waarom er nog steeds mensen wonen, met zo veel moorden!

Spookdorp

Dit negentiende seizoen opent op 1 maart met een aflevering over een spookdorp, dat na de oorlog is verlaten door de bewoners. Ondanks het gevaar is de regio in trek en is er extra woonruimte nodig, dus wordt het dorp weer in gebruik genomen. Dat wordt gevierd met een groot feest in het thema van de jaren '40. De opening wordt verstoord als een van de projectontwikkelaars overreden wordt door een tank.

Onvervangbaar

Barnaby en Sarah hebben te maken met het verlies van hun trouwe viervoeter Sykes. Geen hond kan hem natuurlijk vervangen, maar de dappere terriër Paddy heeft nieuwe baasjes nodig en de Barnaby's hebben nog een mand over. En hoewel ook DS Nelson onvervangbaar is, is hij naar een ander gebied gedetacheerd en wordt zijn taak tijdelijk waargenomen door DS Jamie Winter.

Midsomer Murders, The village that rose from the dead, woensdag 1 maart, 21.30 uur, KRO-NCRV, NPO 1

Midsomer Murders, Crime and punishment, woensdag 8 maart, 21.30 uur, KRO-NCRV, NPO 1

Midsomer Murders, Last man out, woensdag 22 maart, 21.30 uur, KRO-NCRV, NPO 1

Midsomer Murders, Red in tooth and claw, woensdag 29 maart, 21.30 uur, KRO-NCRV, NPO 1



Let op! Op 15 maart is er geen uitzending i.v.m. de verkiezingen. Die dag wordt de detectivefilm The 13th Tale uitgezonden om 21.10 uur op NPO 2.