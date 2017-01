Vanaf 23 november zendt omroep MAX elke woensdag de driedelige dramaserie De Zaak Menten uit op NPO 2.

Het drieluik De Zaak Menten is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van journalist Hans Knoop, die de waarheid achter de nog niet veroordeelde oorlogsmisdadiger Pieter Menten probeert te achterhalen. Deze zaak zorgde in de jaren 70 voor veel reuring in zowel de media als de politiek.

Over de serie

In De Zaak Menten zien we hoe journalist Hans Knoop, hoofdredacteur van het aan De Telegraaf gelieerde weekblad Accent, langzaamaan persoonlijk betrokken raakt bij de jacht op de nog niet veroordeelde oorlogsmisdadiger Pieter Menten. Pieter Menten leeft al jaren in zijn enorme villa in het Gooi als hij besluit een deel van zijn kunst te laten veilen.

In De Telegraaf wordt hij naar aanleiding hiervan geïnterviewd over zijn kunstverzameling. De Israëlische journalist Chaviv Kanaan stuit op het interview via de Nederlandse correspondente dr. Henriëtte Boas. Kanaan beschuldigt Menten van de executie van Joden, onder wie veel van zijn familieleden, in de Poolse dorpen Podhorodce en Uricz. Kanaan komt via Boas in contact met Knoop en vertelt hem dat Menten in '43 drie treinwagons vol gestolen schilderijen naar Nederland liet brengen; de zaak Menten is geboren. Knoop bijt zich vast in het verhaal, maar Menten geeft zich niet zomaar gewonnen.

Het scenario van De Zaak Menten is door Robert Jan Overeem en Jan Harm Dekker geschreven op basis van het door Knoop veertig jaar geleden geschreven boek over de zaak Menten. De regie is in handen van Tim Oliehoek.

Cast

In De Zaak Menten zullen Guy Clemens (Hans Knoop), Aus Greinadus sr. (Pieter Menten), Noortje Herlaar (Betty Knoop) en Carine Crutzen (Meta Menten) te zien zijn.

De zaak Menten, woensdag 23 november, 30 november en 7 december, 20.25 uur, Omroep MAX, NPO 2