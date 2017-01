Hoe ver ga je om je dochter te redden? David komt erachter in het tweede seizoen van Prey, dat hier vanaf 15 november online vooruit te kijken is.

Rechercheur Susan Reinhart onderzoekt een uitgebrande auto met daarin een lichaam met meerdere steekwonden. Zij en haar assistent Richard Iddon vinden in de auto het rijbewijs van Daniel Hope.

Een onverwachts telefoontje

David is een cipier in een vrouwengevangenis in Engeland. Als een gevangene onwel wordt, begeleidt hij haar naar het ziekenhuis. Daar wordt hij gebeld door zijn hoogzwangere dochter.

Ontvoerde dochter

Zijn dochter is ontvoerd en David moet de gevangene helpen te ontsnappen om te zorgen dat zijn dochter ongedeerd blijft. De gevangene is Jules Hope. Kan David de recherche voorblijven om zijn dochter te redden? Wat is het verband met het lijk in de auto?

Het eerste seizoen

In het eerste seizoen van Prey word rechercheur Marcus Farrow verdacht van de moord op zijn vrouw en zoon. Om zijn onschuld te bewijzen slaat hij op de vlucht, terwijl rechercheur Susan hem op de hielen zit.

Het tweede seizoen

Dit tweede seizoen is een losstaand verhaal met dezelfde rechercheur, Susan. Het bestaat uit drie afleveringen, die om de week online verschijnen op npo.nl/detectives. Het seizoen wordt ook op televisie uitgezonden, maar het is nog niet bekend wanneer.

Prey, aflevering 1, online tussen 15-11 16.00 uur en 29-11 16.00 uur

Prey, aflevering 2, online tussen 29-11 16.00 uur en 13-12 16.00 uur

Prey, aflevering 3, online tussen 13-12 16.00 uur en 27-12 16.00 uur