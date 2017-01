Vera

Hoofdinspecteur Vera Stanhope, woont in het Noord Oosten van Engeland. Deze werkverslaafde dame laat zich niet kisten. Gekleed in haar grote jurken, meestal gepaard met een paar stevige kaplaarzen, is ze de schrik van het politieteam. Ze is streng voor bijna iedereen, behalve voor haar oogappel en rechterhand Joe Ashworth. Ze zit bovenop iedere moordzaak in rustige Northumberland. De strenge hoofdinspecteur lijkt misschien een harde, maar beschikt over een klein hartje. Gecombineerd met haar dapperheid, cynische gevoel voor humor en hoge intelligentie probeert ze iedere zaak tot een goed einde te brengen.

