De Stelling van Nederland

Een debat op het scherpst van de snede: niet tussen politici, maar tussen mensen uit alle lagen van de samenleving. Jort Kelder opent de deuren van zijn 'town hall' in Rotterdam, dé stad van het Nederland van nu. Geen politieke correctheid, geen blad voor de mond. Iedereen mag zich openlijk uitspreken over de stelling van de avond. Gijs Rademaker legt de stelling voor aan het EenVandaag Opiniepanel en peilt daarmee ook de mening van de rest van Nederland.