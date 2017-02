Niet voor te stellen

De Rijdende Rechter

In Nederland is het wettelijk mogelijk dat een rechter ook buiten de officiële kanalen om, bindende beslissingen geeft. Dit kan echter alleen als beide partijen hiermee akkoord gaan. Van deze regeling wordt in dit De Rijdende Rechter gebruik gemaakt. Zo kan het dus gebeuren dat mr. John Reid, die in het dagelijks leven kantonrechter is in Alkmaar, opeens recht spreekt in een café in Zuid-Limburg of een burenruzie in Leeuwarden beslecht. Kijkers kunnen zelf conflicten aanmelden.

nl