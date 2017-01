Goedkooplust

De prijsvechter

Nooit eerder in de geschiedenis was er zoveel te koop, voor zo weinig geld. De verleiding van de goedkope spulletjes is niet te weerstaan. Prijsvechters als Action, Big Bazar en Flying Tiger doen dan ook goede zaken. Maar steeds vaker knaagt er iets bij de kassa. Hoe komen al die spullen eigenlijk zo goedkoop in het schap. En tegen welke prijs? Zijn we van de consumptiemaatschappij in de wegwerpmaatschappij terechtgekomen?

nl