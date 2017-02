Ruud Feltkamp en kunstenares en presentatrice Judith Osborn rijden door het Zuid-Amerikaanse land Argentinië.Meer Ruud Feltkamp en kunstenares en presentatrice Judith Osborn rijden door het Zuid-Amerikaanse land Argentinië. In de auto leren de twee elkaar door intieme gesprekken van een andere kant kennen. Ze rijden over duinen, waarbij ze bijna met de auto omslaan, en over nauwe bergpassen met angstaanjagende afgronden. Vooral Judith is erg bang. De route die ze rijden gaat van de wijn- naar de mijnvelden. Ze beginnen in San Rafael naar Tucuman in het noorden.Minder