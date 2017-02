In Kenia reizen acteur Victor Reinier en voormalig Brutale Meid Tatum Dagelet over de gevaarlijkste wegen van dit prachtige Afrikaanse land.Meer In Kenia reizen acteur Victor Reinier en voormalig Brutale Meid Tatum Dagelet over de gevaarlijkste wegen van dit prachtige Afrikaanse land. Ze rijden van Loiyangalani naar Nairobi. Deze route wordt gebruikt om grote vis naar de stad te brengen en om spullen uit de grote stad mee te nemen. Ze rijden door woestijn, over de savanne en over angstaanjagende bergroutes. Ze steken de evenaar over. Onderweg komen ze veel beesten tegen waarvan ze een ontmoeting met een wilde olifant niet snel zullen vergeten.Minder