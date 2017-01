Oud-profvoetballer Glenn Helder en presentator Rick Brandsteder rijden van Paramaribo via de jungle naar Apoera.Meer Oud-profvoetballer Glenn Helder en presentator Rick Brandsteder rijden van Paramaribo via de jungle naar Apoera. Over deze uitdagende wegen leren de twee elkaar goed kennen. Onderweg maken ze kennis met dit mooie land door onder andere een goudmijn te bezoeken. En het blijkt niet altijd eenvoudig om door een meer te rijden. Glenns fobie voor beestjes speelt hem parten. Rik en Glenn kunnen het erg goed vinden. Naast het vele lachen is er ook plek voor serieuze gesprekken en worden ze echte vrienden.Minder