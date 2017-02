Boer zoekt Vrouw Internationaal

De boeren zijn nog altijd in Nederland om de vrouwen beter te leren kennen. Elke boer heeft nog vijf vrouwen die zijn hart proberen te veroveren.Meer De boeren zijn nog altijd in Nederland om de vrouwen beter te leren kennen. Elke boer heeft nog vijf vrouwen die zijn hart proberen te veroveren. Tijdens een dagje uit, leggen boer Marc, Olke, Riks, Herman en David steeds meer contact met de vrouwen. Wie springt eruit? Met wie hebben ze de grootste klik? Zit de liefde van hun leven ertussen? Dit is ook de kans voor de vrouwen om de boer een momentje voor zichzelf te hebben. Is de boer nog steeds zo leuk? Aan het eind van de dag beslissen de boeren welke drie vrouwen ze uitnodigen om te komen logeren. Wie stappen in het vliegtuig om een weekje mee te draaien in het leven van de boer? Tijdens de dagdate ondernemen de boer en zijn vrouwen een activiteit. Maar natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en goede gesprekken. Boer Olke zwiert met zijn vrouwen over het ijs, Herman gaat paarden mennen, Riks speelt oudhollandse spellen, David fungeert als boetseermodel en boer Marc en zijn dames maken een vlot van bamboe. Aan het eind van de dag stelt Yvon Jaspers de allesbeslissende vraag: welke vrouwen mogen komen logeren in Frankrijk, Zambia, Canada, Roemenië en Texas?Minder