Boer zoekt Vrouw internationaal

Boer Olke uit Texas, Marc uit Zambia, Herman uit Frankrijk, Riks uit Canada en David uit Roemenië zijn in Nederland om tien vrouwen uit hun stapel brieven te ontmoeten. Ze hebben ieder de meest aansprekende brieven eruit gepikt en zijn klaar voor de speeddate van vijf minuten. Vijf minuten die bepalend kunnen zijn voor de rest van hun leven. De speeddate, met Yvon Jaspers als gastvrouw, is een spannende en enerverende dag voor de boeren en de vrouwen. Zijn de briefschrijfsters in werkelijkheid net zo leuk als in hun brief? Hoe is de boer in de omgang? Vliegen de vijf minuten voorbij of gaan ze tergend langzaam? Aan het eind van de dag moeten de boeren een keuze maken. Met welke vijf vrouwen gaan ze volgende week op dagdate? De speeddates vinden plaats op een locatie waar de boer zich thuis voelt. Zo heeft David zijn speeddate in zijn stamcafé nabij zijn ouderlijk huis, zit Olke op een Fries landgoed, Marc in de vrije natuur, Herman op fietsafstand van de familieboerderij en Riks nodigt de vrouwen uit of het erf van zijn broer.