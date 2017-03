Boer zoekt Vrouw Internationaal

Bij alle boeren is de logeerweek bezig. De vrouwen worden voor het eerst wakker op de boerderij. Het eerste keuzemoment nadert al dus ze moeten nu hun momentje gaan pakken. Zij willen de boer beter leren kennen en de boer moet zich ook bij hen goed voelen. De boeren doen hun best de vrouwen op hun gemak te stellen, maar dat lukt niet overal even goed. Boer Marc in Zambia voelt zich onzeker: "Het gaat nog een beetje stroef, er moet meer lol in komen". Bij boer David in Roemenië is de sfeer goed en praten ze over vroegere relaties en dingen die ze hebben meegemaakt. Bij boer Riks is het vechten om persoonlijke aandacht. Een van de logees uit haar twijfels. Boer Olke in Texas doet heel erg z'n best, maar hij is een moeilijke prater. Bij boer Herman in Frankrijk komt Yvon Jaspers langs voor zijn eerste keuzemoment. Voor het eerst van zijn leven kan Herman een beslissing niet beargumenteren, het gaat op gevoel. En dat is wennen voor Herman.